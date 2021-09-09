Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek - Son Dakika

Tokat'ın 600 yıllık, elle çizilerek ya da ahşap kalıplardaki desenlerin kumaşa basılmasıyla yapılan el yazması sanatı doğal taşları süsleyecek.

Kentin farklı noktalarından çıkarılan obsidyen, colla wood, krizopras kalsedon, ametist, akik gibi yarı değerli doğal taşlar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteği ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan atölyede altın ve gümüşle tasarlanarak mücevhere dönüştürülüyor.

Atölyede, Halk Eğitim Merkezine ait kurslarda kuyumculuk ve taş işleme eğitimi alan 22 kadın çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, Tokat'ta 10 çeşit yarı değerli taş çıkarıldığına işaret etti.

Çıkarılan taşların bir bölümünün atölyelerinde mücevhere dönüştürüldüğünü anlatan Küçükali, "Hemşehrimiz, şimdi Milli Eğitim Bakanımız, o dönem Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, Tokat Valimiz Ozan Balcı ve OKA destekleri ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurduğumuz atölyeye çıkarılan doğal taşları getiriyoruz. Atölyemizde taşlar gümüş ve altınla mücevhere dönüştürülüyor. Ciddi manada güzel ürünler elde ediyoruz." diye konuştu.

Atölyede yaptıkları tasarımları dış ve iç piyasaya sattıklarını söyleyen Küçükali, şunları dile getirdi:

"Bir kolyenin yapımı iki üç gün sürebiliyor. Kolye, takı setleri, yüzükler, tespih, masaj taşları ve farklı taleplere göre üretim gerçekleştiriyoruz. Bizim hedefimiz Tokat'ımızı 2 yıl içinde dünya ölçeğinde taşlarıyla marka bir şehir haline getirmek. Böyle bir hedefimiz var. Hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.

Atölyemize sadekarlar ve kuyumcular ilgi gösteriyorlar. Şu anda geldiler oradaki hanımefendilere eğitim veriyorlar. Bu eğitimlerin sonunda dünya piyasasına ürünler üretmeye başlayacağız. Bir sonraki hedefimiz uluslararası taş sempozyumu gerçekleştirmek. Peşinden uluslararası taş şenliği düzenlemeyi planlıyoruz."

Tokat'ın meşhur yazmanları ile tasarımları birleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Küçükali, "600 yıllık, elle çizilen ya da ahşap kalıplara işlenen desenin kök boyayla kumaşa basılmasıyla yapılan o yazmalarda Tokat'ımıza özgü desenler var. Bu desenleri aynı şekilde taşa aktaracağız. Katalog oluşturacağız. O desenlerden ürettiğimiz taşlarla da farklı farklı takı setleri üreteceğiz. Yani o taşı alan kişi bunun şeklinden deseninden Tokat taşı olduğunu anlayacak." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan kadınların evine küçük küçük işletmeler kurmayı düşündüklerini dile getiren Küçükali, şunları kaydetti:

"Bunlar ilerleyen süreçte evlerinde üretime başlayacaklar. İlimizde vatandaşlarımız tarafından bu taşlara güzel ilgi oluştu. Yazmadaki desenleri kalıplara dönüştürdük. O kalplara uygun hem kuyumcu işleri üreteceğiz. Hem de taşlar üreteceğiz. O mücevherler ile taşları buluşturacağız. Güzel bir katalog oluşturacağız. Tokat'ın kültürüne, turizmine ve ekonomisine fevkalade katkı sağlayacak bu çalışma."