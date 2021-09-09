Üye Girişi
Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek - Son Dakika

Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek

09.09.2021 13:06
Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek, System.String[]

Tokat'ın 600 yıllık, elle çizilerek ya da ahşap kalıplardaki desenlerin kumaşa basılmasıyla yapılan el yazması sanatı doğal taşları süsleyecek.

Tokat'ın 600 yıllık, elle çizilerek ya da ahşap kalıplardaki desenlerin kumaşa basılmasıyla yapılan el yazması sanatı doğal taşları süsleyecek.

Kentin farklı noktalarından çıkarılan obsidyen, colla wood, krizopras kalsedon, ametist, akik gibi yarı değerli doğal taşlar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) desteği ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan atölyede altın ve gümüşle tasarlanarak mücevhere dönüştürülüyor.

Atölyede, Halk Eğitim Merkezine ait kurslarda kuyumculuk ve taş işleme eğitimi alan 22 kadın çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, AA muhabirine, Tokat'ta 10 çeşit yarı değerli taş çıkarıldığına işaret etti.

Çıkarılan taşların bir bölümünün atölyelerinde mücevhere dönüştürüldüğünü anlatan Küçükali, "Hemşehrimiz, şimdi Milli Eğitim Bakanımız, o dönem Bakan Yardımcımız Mahmut Özer, Tokat Valimiz Ozan Balcı ve OKA destekleri ile Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kurduğumuz atölyeye çıkarılan doğal taşları getiriyoruz. Atölyemizde taşlar gümüş ve altınla mücevhere dönüştürülüyor. Ciddi manada güzel ürünler elde ediyoruz." diye konuştu.

Atölyede yaptıkları tasarımları dış ve iç piyasaya sattıklarını söyleyen Küçükali, şunları dile getirdi:

"Bir kolyenin yapımı iki üç gün sürebiliyor. Kolye, takı setleri, yüzükler, tespih, masaj taşları ve farklı taleplere göre üretim gerçekleştiriyoruz. Bizim hedefimiz Tokat'ımızı 2 yıl içinde dünya ölçeğinde taşlarıyla marka bir şehir haline getirmek. Böyle bir hedefimiz var. Hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.

Atölyemize sadekarlar ve kuyumcular ilgi gösteriyorlar. Şu anda geldiler oradaki hanımefendilere eğitim veriyorlar. Bu eğitimlerin sonunda dünya piyasasına ürünler üretmeye başlayacağız. Bir sonraki hedefimiz uluslararası taş sempozyumu gerçekleştirmek. Peşinden uluslararası taş şenliği düzenlemeyi planlıyoruz."

Tokat'ın meşhur yazmanları ile tasarımları birleştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Küçükali, "600 yıllık, elle çizilen ya da ahşap kalıplara işlenen desenin kök boyayla kumaşa basılmasıyla yapılan o yazmalarda Tokat'ımıza özgü desenler var. Bu desenleri aynı şekilde taşa aktaracağız. Katalog oluşturacağız. O desenlerden ürettiğimiz taşlarla da farklı farklı takı setleri üreteceğiz. Yani o taşı alan kişi bunun şeklinden deseninden Tokat taşı olduğunu anlayacak." ifadelerini kullandı.

Eğitim alan kadınların evine küçük küçük işletmeler kurmayı düşündüklerini dile getiren Küçükali, şunları kaydetti:

"Bunlar ilerleyen süreçte evlerinde üretime başlayacaklar. İlimizde vatandaşlarımız tarafından bu taşlara güzel ilgi oluştu. Yazmadaki desenleri kalıplara dönüştürdük. O kalplara uygun hem kuyumcu işleri üreteceğiz. Hem de taşlar üreteceğiz. O mücevherler ile taşları buluşturacağız. Güzel bir katalog oluşturacağız. Tokat'ın kültürüne, turizmine ve ekonomisine fevkalade katkı sağlayacak bu çalışma."

Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek
Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek
Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek
Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek
Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek

Yevgeniy Ziniçev, Mahmut Özer, Karadeniz, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e 14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı 14:29 Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı 14:21 Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi 14:16 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı 13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti 13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü 13:37 Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı 13:20 Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı

Son Dakika Haberleri
14:36 Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı
14:20 Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı
14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı
14:15 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi
13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı
13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu
13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti
13:03 Fenerbahçe, sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor! Bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi
Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil         
14:39
Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın         
14:34
Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti         
13:56
Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu         
13:45
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti         
13:23
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
12:52
Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır         
12:44
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 14:47:39. #1.12#
SON DAKİKA: Tokat'ın 600 yıllık el yazması doğal taşları süsleyecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement