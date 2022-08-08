Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı - Son Dakika
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Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı

08.08.2022 21:10
Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde suların yükselmesi sonucu çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde suların yükselmesi sonucu çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Tepekışla köyündeki barajın kapakları açıldı. Suların yükselmesi sonucu Kelkit Çayı üzerinde bulunan adacıkta 7 kişi mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Mahsur kalan 7 kişi, Erbaa Belediyesine ait botla kurtarıldı.

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Kaynak: AA

Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta çay üzerindeki adacıkta mahsur kalan 7 kişi botla kurtarıldı - Son Dakika
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