Tokat'ın Reşadiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
48 dakika önce
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Yılmaz kazandı.
Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mustafa Yılmaz kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Yılmaz bin 712, BBP
adayı Cemil Kılıç
bin 599, MHP
adayı Mustafa Şahin
bin 181 oy aldı.
-Yılmaz'ın özgeçmişi-
Mustafa Yılmaz, 1965 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğdu.
Yılmaz, uzun süre kamuda görev yaptı.
Mustafa Yılmaz evli ve 4 çocuk babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:54 Kaynak: AA
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