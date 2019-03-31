Son Dakika Haberleri: Tokat'ın Reşadiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Tokat'ın Reşadiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

48 dakika önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Yılmaz kazandı.

Tokat'ın Reşadiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Yılmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Yılmaz bin 712, BBP adayı Cemil Kılıç bin 599, MHP adayı Mustafa Şahin bin 181 oy aldı.

-Yılmaz'ın özgeçmişi-

Mustafa Yılmaz, 1965 yılında Tokat'ın Reşadiye ilçesinde doğdu.

Yılmaz, uzun süre kamuda görev yaptı.

Mustafa Yılmaz evli ve 4 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:54 Kaynak: AA

AK Parti, Reşadiye, Tokat, Güncel
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