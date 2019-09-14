Tokat kaldırım işgali yapan esnafları 'yazıyla' uyardı

Kaldırım işgali yapan esnafları 'yazıyla' uyardı

Tokat'ta kaldırım işgaline dikkat çekmek isteyen Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, hazırladığı uyarı yazılarını ihlalde bulunan esnafların dükkanlarına astı.

Kent merkezinde yaşayan Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, kaldırım işgaline dikkat çekmek için ilginç bir yöntem seçti. Tuna, kaldırım işgali ile ilgili hazırladığı yazıları ihlali yapan esnafların dükkanına astı. Ara kaldırımları kullanan çocuklar bu işgaller nedeni ile zorlandığını, bu konuya dikkat çekmek için etkinliği gerçekleştirdiğini belirten Tuna, Çocuklar okula gidiyorlar. Tokat'ta ve Türkiye'nin dört bir tarafında mevcut bir sorunumuz var, çözemiyoruz bir türlü. Kaldırım işgali. Esnaflar kaldırıma yaymış durumda malzemelerini. Özellikle bu ara kaldırımlarda daha fazla. Çocuklar okuluna giderken ara kaldırımlardan geçerek ana caddeye çıkmak için çok zorlanıyor. Biz büyükler yola geçebilir, kendimizi kurtarabiliriz ama çocukların oradan geçmesi çok zor. Tehlike arz ediyor ve ben bunun sonuna kadar karşısındayım. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. İçişleri Bakanımızdan da bu konuda yardım bekliyorum. 2019 yılı yaya öncelikli yıldı, 2020 yılını da kaldırımlarla ilgili bir proje yapabilir bizim için. Biz ve bütün halk bundan çok memnun oluruz dedi.

Esnaf tarafından da olumlu karşılanan Tuna'nın astığı kağıtlarda, Kaldırımlar çocukların okula gittiği, yayaların yürüdüğü yoldur. Dükkanın kasası, kahvehanenin masası, kaldırıma uzayan kepenkler kaldırım işgalidir ifadeleri yer aldı.