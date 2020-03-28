TOKAT Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

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TOKAT Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
6 saat önce
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardıTOKAT'ın Zile ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
TOKAT'ın Zile ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, İtfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarılıp, sahibine teslim edildi.
Zile İlçesine bağlı Boldacı köyünde, hayvancılık yapan Süleyman Meral'ın keçilerinden 4'ü köy yakınlarında otlarken çıktığı yaklaşık 150 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Meral, 1 gün boyunca bulundukları yerden inemeyen keçileri için Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla keçileri mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan keçiler, sahibi Süleyman Meral'a teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 02:12 Kaynak: DHA
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