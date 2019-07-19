TOKAT SİSLİ HAVADA YAYLADA KAYBOLAN ENGİN, HER YERDE ARANIYOR

TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesinde dün yaylaya çıkan Engin Çelikdemir(13) sisli havada kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgede Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.İlçeye bağlı Çevreli beldesi yakınlarındaki Çifte Tekke yaylasında hayvancılıkla uğraşan İsa ve Nefse Çelikdemir çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan, Engin Çelikdemir otlayan hayvanları geri getirmek için sisli havada 15.00 sıralarında çadırdan ayrıldı. Saat 17.00 sıralarında çocuğun barınağa getirmeye gittiği hayvanlar, kendiliğinden döndü. Hayvanlarla birlikte Engin'in gelmediğini fark eden ailesi, kendi imkanları ile bölgede arama çalışması başlattı. Ancak aile çocuğa ulaşamadı. Bunun üzerine Jandarmadan yardım istendi. Gece saatlerinde bölgeye giden Jandarmaya ait bora timine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. Gece boyu bölgede arama yapıldı. Çalışmalar bugün de gün boyu devam etti. Ancak bölgede havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle çalışmalar güçlükle sürdürülürken, henüz Engin'in izine rastlanmadı.Kayıp çocuğu arama çalışmalarına katılan belde sakinlerinden Tahir Karaca, Yayladaki arkadaşlarımızın çocuğu dün saat 15.00 sıralarında hayvanlar arazide otlatıldığı için hayvanların yanına gitmiş. Elverişsiz hava şartlarından dolayı arazide yolunu kaybetmiş. Dün akşamdan beri aralıksız olarak tüm güvenlik güçlerimizle beraber bizlerde aramaya devam ediyoruzö dedi.