Tokat'ta 145 sikke ele geçirildi - Son Dakika

TOKAT'ta, polis ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 145 sikke ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesine bağlı Kat beldesi ve merkeze bağlı Emirseyit beldesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.Ç. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 145 sikke, 4 yüzük, 2 taş obje, mühür ve bileklik olmak üzere toplam 153 parça tarihi eser ile tarihi eser aramada kullanılan dedektör ele geçirildi.Ayrıca, ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabancaya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.