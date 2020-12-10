Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor - Son Dakika

Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor

10.12.2020 12:35

Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor -Sulu Sokak Çarşısı restore çalışmaları ile tarihi dokusuna yeniden kavuşuyor Tokat'ta, 9 asır öncesinin en önemli ticaret merkezlerinden olan Sulu Sokak Çarşısı restore çalışmaları ile tarihi dokusuna yeniden kavuşuyor.

Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor

-Sulu Sokak Çarşısı restore çalışmaları ile tarihi dokusuna yeniden kavuşuyor

TOKAT - Tokat'ta, 9 asır öncesinin en önemli ticaret merkezlerinden olan Sulu Sokak Çarşısı restore çalışmaları ile tarihi dokusuna yeniden kavuşuyor.

Tokat'ta, İpek Yolu üzerinde bulunan Deveciler Hanı, Yağıbasan Medresesi, Arastalı Bedesten, Sulu Han, tarihi camiler, türbeler ve hamamların olduğu çarşı turizme kazandırılıyor. Tokat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda tarihi çarşı, araç trafiğine kapatılarak tarihine uygun bir görünüme kavuşturuldu. 15 ve 16'ncı yüzyılda deve kervanlarıyla yapılan ticareti simgeleyen heykellerin yerleştirildiği tarihi mekanın bölgenin cazibe merkezi olması bekleniyor.

"Tokat bir açık hava müzesi gibi"

Son aşamaya gelen restorasyon çalışmalarını Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu birlikte yerinde inceledi. Tokat'ın kadim bir şehir olduğunu belirten Vali Balcı, "Tokat, 900 yıllık Türk İslam şehri. Tokat'ta Selçuklu, Danişmentli, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin çok kıymetli eserlerini görmek mümkün. Burada biz insanımızın bütün aklını zekasını, yetenek ve yetilerini görüyoruz. Tabiri caizse Tokat bir açık hava müzesi gibi, keşfedilmemiş saklı bir cennet gibi. 900 adımda 900 yıllık tarihi projesi kapsamında Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi el ele verdi Bu tarihi mekanların canlandırılması, fonksiyon kazandırılması için yoğun çalışıyoruz. İnşallah Türkiye'de bir ilk olacak. Çocuk müzesi yapacağız, Anadolu'nun ikinci medresesi olan Yağıbasan Medresesi bilim merkezi olacak. Deveciler hanı otel olacak. İnşallah güzel olacak. Burası tarih kokuyor, tarihi yaşıyorsunuz adeta. İnsanlarımızım ruhu emeği, alın teri taşlara, duvarlara sinmiş. Tokat doğası ile insanı ile güzel bir şehir. Bütün vatandaşlarımızı Tokat'ı görmeye bekliyoruz. Gelsinler keşfetsinler, tarih doğa her şey burada" dedi.

900 adımda 900 yıllık tarihi görebileceğiniz açık hava müzesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise tarihi mekanın kentin son bin yılını ortaya koyan bir açık hava müzesi olduğunu söyledi. Bir çok önemli eseri içinde bulunduran çarşının tarihi dokusuna uygun olarak yeninden canlandırıldığını ifade eden Başkan Eroğlu, "Son 6 ay içerisinde bu bölgede bir meydan çarşısı başlattık. Gördüğünüz bu alanda taş döşemeleri ile adı üzerinde suyun altığı bir sokak haline getirerek, eserlere fonksiyon vermek suretiyle çok güzel bir meydan haline geldi. Bu mekana şehir müzesi kazandırdık. Şehir müzesinin yanındaki Yağıbasan medresesi bilim tarih müzesi haline gelecek. Suluhan tadilata alındı çalışma devam ediyor. Takyeciler Caminin yanında bulunan 600 yıllık Mustafa Hamamı ihaleye çıkılıp restore edilecek. Bütün bu eserler gün yüzüne çıkmaya başlıyor. İnşallah Tokat'a bir güzellik katacak. Belediye olarak tarihi çarşıdaki meydan çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Birkaç hafta sonra bitecek olan çalışmaların ardından ışıklandırma çalışmaları yapılacak. Ayrıca bu bölgede sivil mimari örneği olan 5-6 tane burada binalar var. Bu binalarında restorasyonunu yaptığımızda çalışmalarımız tamamlanmış olacak. 900 adımda 900 yıllık tarihi görebileceğiniz açık hava müzesi sadece Tokat'ın değil Türkiye'nin de gözbebeği olan kendinden söz ettirecek önemli bir merkez haline gelecek" diye konuştu.

Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor
Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor
Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor
Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor

Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Balcı, Tokat, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta 900 yıllık tarih canlanıyor - Son Dakika


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