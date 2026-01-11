Tokat'ta Ahır Yangını İki Katlı Eve Sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tokat'ta Ahır Yangını İki Katlı Eve Sıçradı

Tokat\'ta Ahır Yangını İki Katlı Eve Sıçradı
11.01.2026 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erbaa'da ahırda çıkan yangın, bitişik evin çatısına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ahırda çıkan yangın, bitişiğindeki iki katlı evin çatısına sıçradı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında ilçe merkezi Erek Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. R.S.'ye ait evin ahır bölümünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, ahırdan iki katlı evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İtfaiye, Olaylar, Erbaa, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tokat'ta Ahır Yangını İki Katlı Eve Sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 16:55:33. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Ahır Yangını İki Katlı Eve Sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.