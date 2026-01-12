Tokat\'ta Baba Cinayeti Aydınlatıldı

Tokat'ta 4 ay önce işlenen kan donduran baba cinayeti, kurulan özel ekiplerin 1,5 aylık titiz teknik ve fiziki takibiyle aydınlatıldı. Yunanistan'dan Ankara ve Tokat'a uzanan cinayetle bağlantılı olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Almanya'da yaşayan Süreyya Aksoy, aralık ayında Bursa'ya gelerek babası Zihni Cankurtaran'dan uzun süre haber alamadığı yönünde yaptığı ihbar Tokat'ta kan donduran bir cinayetin ortaya çıkarılmasına neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları ilk çalışmada Zihni Cankurtaran'ın Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı araca ait PTS kayıtlarında dikkat çekici anormallikler tespit etti.

Uzun süren takiple cinayet çözüldü

Elde edilen deliller doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali değerlendirilirken, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, Zihni Cankurtaran'ı yaklaşık 1,5 ay boyunca adım adım takip etti. Yunanistan'dan başlayan, Ankara ve Tokat'ta devam eden teknik ve fiziki takip sonucunda cinayet aydınlatıldı.

Vekaletle babasının 3 taşınmazını satmış

Yapılan incelemelerde Zihni Cankurtaran'ın Türkiye'ye geldikten sonra Tokat'a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı 1'den fazla taşınmazın, oğlu Mustafa Cankurtaran'a verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Zihni Cankurtaran ile Mustafa Cankurtaran arasında bu nedenle geçimsizlik başladığı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Cankurtaran babasını baltayla öldürdü. Mustafa Cankurtaran cinayetin ardından babasının cansız bedenini işlettiği havuzun depo kısmına gizledi.

Bulunmasından 4 ay önce öldürülmüş

Mustafa Cankurtaran'ın, babasını soran yakınlarına bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan'a döndüğünü söylediği ve böylece maktulün yakınlarını ihbarda bulunmamaları için aralık ayına kadar oyaladığı ileri sürüldü. Bu süreçte şüphelinin, babasının Yunanistan'dan getirdiği otomobili Ankara'ya götürerek gayr-i resmi yollarla sattığı, kişisel eşyaların bir kısmından farklı yollarla kurtulduğu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladığı iddia edildi. Yapılan adli incelemede Zihni Cankurtaran'ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi

Delillerin toplanmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki özel ekip 9 Ocak 2026 tarihinde şafak operasyonu için düğmeye bastı. Tokat merkezli olmak üzere Ankara'da da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında Mustafa Cankurtaran ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - TOKAT