Tokat'ta bedensel engelli kişiye tekerlekli sandalye verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta bedensel engelli kişiye tekerlekli sandalye verildi - Son Dakika

Tokat'ta bedensel engelli kişiye tekerlekli sandalye verildi

6 saat önce

Toıkat'ta, "Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi" kapsamında bedensel engelli Savaş Yasavur'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Tokat'ta bedensel engelli kişiye tekerlekli sandalye verildi, System.String[]

Toıkat'ta, "Sosyal Destek Hızır Tokat Projesi" kapsamında bedensel engelli Savaş Yasavur'a tekerlekli sandalye hediye edildi.

Yeşilyurt Kaymakamlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 30 yaşındaki Yasavur için tekerlekli sandalye alındı.

Kaymakam Muhammed Sait Baytok, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir ile şube müdürü Osman Erdem, Yasavur'u evinde ziyaret etti.

Yasavur ile sohbet eden Baytok, kendisine bir sürprizi olduğunu belirterek, yeni bir tekerlekli sandalye aldıklarını söyledi.

Baytok, Vali Ozan Balcı'nın selamını ileterek, Yasavur'a tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Yasavur ise tekerlekli sandalye için çok memnun olduğunu dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yeşilyurt, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:18 Kaynak: AA
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