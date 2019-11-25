Tokat'ta esnaftan 'kadına şiddete hayır' etkinliği

Tokat'ta 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir grup mahalle esnafı iş yerlerinin camlarına, kadına şiddete karşı içeriklerin yer aldığı yazı astı.

Kadına şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yazılar hazırlayan, Akdeğirmen Mahallesi'nde bir grup esnaf, bunları dükkanlarının camlarına astı. Yazılarda, Kadına şiddet hepimizin vereceği bir mücadele ile bir gün bitecek. İnsanlık gülecek, Şiddet kimseye hak değildir, Şiddet acizliktir. Çözüm değil, suçtur! Bu mahalle halkı ve esnafı şiddete karşıdır. Kadına şiddet bitsin. İnsanlık kazansın şeklinde ifadeler yer aldı.

Lokanta işletmecisi Nurettin Kaya, Kadına şiddet herkesin vereceği bir mücadele, herkesinde bu konuda duyarlı olacağını düşünüyorum. İnşallah kimse kadına karşı şiddet yapmaz. Daha duyarlı olur. Bütün mahalle esnafı olarak karar aldık. Kadına karşı şiddete karşıyız dedi.

Birlikte kadına şiddete karşı bir kampanya başlattıklarını kaydeden esnaf Leyla Anlar, Ben de bir kadın esnaf olarak bu duruma çok üzülüyorum. Erkek esnaflarımız da bu konuda bize gereken desteği gösterdiler. Bu da bizi çok memnun etti ve sevindirdi. Müşterilerimizse bu durumdan çok memnunlar, özellikle kadın müşterilerimiz. Farkındalığı artırmaya çalıştığımız için kendileri bize teşekkür ediyorlar diye konuştu.

15 yıldır Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşadığını belirten gönüllü turizm elçisi Fatma Esin Tuna, Bugün burada esnaflarımızın hep birlikte kadına şiddete karşı mücadelede, hep birlikte olduğuna şahit oldum. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Bu bir kadın mücadelesinden çok ötedir. Esnaflarımıza teşekkür ederim dedi.