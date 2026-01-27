Tokat'ta Estetik Komisyonu Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat'ta Estetik Komisyonu Kuruluyor

27.01.2026 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta kurulacak estetik komisyonu, üstyapı çalışmalarında belirli standartlar sağlayacak.

Tokat'ta estetik komisyonunun kurulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde teknik birimlerden sorumlu belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Yazıcıoğlu, kurulacak komisyonla şehir genelinde üstyapı uygulamalarının belirli bir estetik standart çerçevesinde şekilleneceğini vurguladı.

Estetik komisyonunun Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden akademisyenler, ilgili meslek odalarının temsilcileri ve belediye yetkililerinden oluşacağını belirten Yazıcıoğlu, "Bu komisyon Tokat'ta yapılacak tüm üstyapı çalışmalarının görsel standartlarını belirleyecek. Artık herkes kendi istediği rengi, kendi istediği cepheyi kullanamayacak. Tokat'ın tarihi dokusuna, kimliğine ve ruhuna uygun bir şehir estetiği inşa edeceğiz." ifadesini kulladı.

Şehrin farklı bölgelerinde estetik anlayışın bölgesel olarak değişebileceğini ancak bütüncül bir uyumun esas alınacağına işaret eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Sulusokak'taki binalarla yeni yerleşim alanlarındaki yapılar farklı görselliklere sahip olabilir ancak doku olarak birbirine benzeyen, Tokat'a yakışan bir bütünlük olacak. Bu yaklaşım şehrimize vizyon katacak. Üretken belediyecilik anlayışıyla sadece bugünü değil, geleceği de planlıyoruz. Estetik komisyonunun kent mobilyalarından ulaşım altyapısına kadar birçok alanda belirleyici olacak. Bu kapsamda otobüs durakları da yeniden tasarlanacak. Duraklar belediyeyi temsil eder. Kapalı, konforlu, ısıtma-soğutma sistemleri ve LED ekranları bulunan, ahşap görünümlü ve Tokat'ımıza yakışır duraklar yapacağız. Bunların tamamı estetik komisyonumuzun belirleyeceği çerçevede hayata geçirilecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Estetik Komisyonu Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Deve kuşu trafiği altüst etti Deve kuşu trafiği altüst etti
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay Acılı evlat konuştu Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi ''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
“Hasretinle Yandı Gönlüm“ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı "Hasretinle Yandı Gönlüm"ün unutulmaz sesi Seha Okuş aramızdan ayrıldı
İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

10:20
Fenerbahçe’ye Kerem şoku UEFA kayıtları didik didik ediyor
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
09:56
Yeni kar yağışı geliyor Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
Yeni kar yağışı geliyor! Öğrenciler okula başlamadan tatil ilan edilebilir
09:16
Türk tekstil devi satışa çıkarıldı İşte fiyatı
Türk tekstil devi satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
06:59
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar
ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 10:43:25. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta Estetik Komisyonu Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.