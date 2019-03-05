Tokat'ta Fidan Dikimi Yapıldı
1 saat önce
Tokat'tın Sulusaray ilçesinde "Temiz Bir Gelecek Çocuklarımızın Hakkı" projesi kapsamında fidan dikim töreni yapıldı.
Tokat
'tın Sulusaray
ilçesinde "Temiz Bir Gelecek Çocuklarımızın Hakkı" projesi kapsamında fidan dikim töreni yapıldı.
Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Ortaokulu ile Sarıyaprak
ve Belpınar ilkokullarında öğrenim gören öğrenciler, gözetmen öğretmenler eşliğinde vatandaşların da katılımıyla "Temiz Bir Gelecek Çocuklarımızın Hakkı" projesine katıldı.
Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okul bahçelerine 180 çam fidanı dikildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:29 Kaynak: AA
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