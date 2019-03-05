Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Fidan Dikimi Yapıldı

Tokat'ta Fidan Dikimi Yapıldı

1 saat önce

Tokat'tın Sulusaray ilçesinde "Temiz Bir Gelecek Çocuklarımızın Hakkı" projesi kapsamında fidan dikim töreni yapıldı.

Tokat'ta Fidan Dikimi Yapıldı, System.String[]
Tokat'tın Sulusaray ilçesinde "Temiz Bir Gelecek Çocuklarımızın Hakkı" projesi kapsamında fidan dikim töreni yapıldı.

Sulusaray İlçe Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Ortaokulu ile Sarıyaprak ve Belpınar ilkokullarında öğrenim gören öğrenciler, gözetmen öğretmenler eşliğinde vatandaşların da katılımıyla "Temiz Bir Gelecek Çocuklarımızın Hakkı" projesine katıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında okul bahçelerine 180 çam fidanı dikildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Jandarma, Sulusaray, Tokat, Güncel
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