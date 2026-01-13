Tokat\'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitim Ara Verildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde (TOGÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yoğun kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği dikkate alınarak merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde bugün eğitim öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan sınavların da ertelendiğini bildirdi.

Yılmaz, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını ifade etti.