Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran öğretmen hayatını kaybetti! Öğrencileri kahroldu - Son Dakika
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Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran öğretmen hayatını kaybetti! Öğrencileri kahroldu

31.05.2023 13:12

Tokat'ta köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp aydınlatma direğine çarpan kimya öğretmeni Uğur Perçin hayatını kaybetti. Perçin'i son yolculuğuna uğurlamak için Tokat Devlet Hastanesi morgu önüne gelen öğrencileri, gözyaşı döktü.

Dün saat 23.30 sıralarında Tokat- Turhal kara yolu Büyükbağlar köyü yakınlarında kimya öğretmeni olan Uğur Perçin önüne köpek çıkınca çarpmamak için ani manevra yaptı.

DİREĞE ÇARPTI

Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Uğur Perçin ağır, yanında bulunan Birnuğ Tuğba Özdağ hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran öğretmen hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınan yaralılardan Uğur Perçin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Birnuğ Tuğba Özdağ ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran öğretmen hayatını kaybetti

ÖĞRENCİLERİ VE AİLESİ YIKILDI

Evli ve bir çocuk babası Uğur Perçin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hastane morgu önünde bekleyen Perçin'in öğrencileri ise büyük üzüntü yaşayarak gözyaşı döktü. Perçin'in cenazesi bugün Zile ilçesine bağlı Küçük Aköz köyünde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.

Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyon kıran öğretmen hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Devlet Hastanesi, Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran öğretmen hayatını kaybetti! Öğrencileri kahroldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran öğretmen hayatını kaybetti! Öğrencileri kahroldu - Son Dakika
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