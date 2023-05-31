Başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran öğretmen hayatını kaybetti! Öğrencileri kahroldu

Dün saat 23.30 sıralarında Tokat- Turhal kara yolu Büyükbağlar köyü yakınlarında kimya öğretmeni olan Uğur Perçin önüne köpek çıkınca çarpmamak için ani manevra yaptı.
Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Uğur Perçin ağır, yanında bulunan Birnuğ Tuğba Özdağ hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Uğur Perçin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Birnuğ Tuğba Özdağ ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Evli ve bir çocuk babası Uğur Perçin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hastane morgu önünde bekleyen Perçin'in öğrencileri ise büyük üzüntü yaşayarak gözyaşı döktü. Perçin'in cenazesi bugün Zile ilçesine bağlı Küçük Aköz köyünde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek.
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