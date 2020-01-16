Tokat'ta köylüler 'kar' duasına çıktı - Son Dakika
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Tokat'ta köylüler 'kar' duasına çıktı

7 saat önce

Tokat'ta köylüler 'kar' duasına çıktıTOKAT'ta Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri, bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle cami imamı eşliğinde 'kar duası'na çıktı.

Tokat'ta köylüler 'kar' duasına çıktı

TOKAT'ta Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri, bu yıl yeterli yağış olmaması nedeniyle cami imamı eşliğinde 'kar duası'na çıktı.

Tokat merkeze bağlı Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kar duası yapmaya karar verdi. Gözova köyünde öğle namazı sonrası cemaat, Yazıbaşı köyünden gelenlerle birlikte cami önünde toplandı. Cami imamı Ahmet Duran Aydın'ın yaptığı kar duasına köylüler birlikte ellerini açarak eşlik etti.

Yazıbaşı köyü muhtarı İdris Dündar, "Güzel bir kar duası oldu. Hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü topraklarımız acil olan su ihtiyaçlarını kar ile gideriyordu. Bu sene hiç kar yağmadı. Ben 48 yaşındayım ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Bu sene topraklarımıza hiç kar düşmedi. Kar düşmediği gibi yağmur da yağmadı. Tabi ki bu kuraklığın habercisidir. Bölgemizde hayvanlarımızın sulamasında, arazimizin sulanmasında ve dağdaki hayvanların üzerinde çok büyük sıkıntılar var. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Şu an ekinlerimizde bir filizlenme olmadı. Fakat toprağın suya ihtiyacı olduğu için toprakta kuraklık var. Toprağımızın acil olarak yağmura ve kara ihtiyacı var" dedi.

"GEÇİM SIKINTISI ÇIKAR'

Ocak ayında kar ve yağmurun yağmadığını ifade eden Gözova köyü muhtarı Yunus Emre İpek ise "Topraklarımız kurak halde. Onun için hocamız ve cemaatimiz ile birlikte yağmur ve kar duasına çıktık. Rabbimizden kabul olmasını niyaz ediyoruz. Şu anda kuraklık var. Gözova ve Yazıbaşı köylerinin geçimi tarıma dayalı. Kuraklık olduğu zaman da geçim sıkıntısı çıkacaktır. Bu da köylü için iyi olmayacaktır" diye konuştu.

Tokat'ta köylüler 'kar' duasına çıktı

Yazıbaşı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:57 Kaynak: DHA
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