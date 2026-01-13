Tokat'ta Otobüs Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada yaralanan 13 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan yolculardan Selahattin Özenalp, tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Diğer 12 yaralının tedavisi kentteki hastanelerde sürüyor.
Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde dün akşam H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarpmıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Kazada yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.
