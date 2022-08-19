Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde S.B.'nin apartman dairesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılan bitkiler yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada ısı sistemi ve özel ışık sistemiyle kurulan özel düzenekle Hint keneviri ve skunk bitkisi yetiştirildiği belirlendi. Yapılan aramada 16 kök skunk bitkisi, 157 gram esrar, 102 kenevir tohumu, 2 esrar kullanım aparatı ve 2 metamfetamin kullanım aparatı ele geçirildi. Jandarma ekipleri S.B. ve eşi G.B.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinde Hint keneviri ve skunk yetiştiren karı-koca gözaltına alındı - Son Dakika

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