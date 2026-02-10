Tokat'ta Ramazan Mehteran Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tokat'ta Ramazan Mehteran Konseri

Tokat\'ta Ramazan Mehteran Konseri
10.02.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediyesi Mehteran Takımı ramazan ayında konser verecek, iftar sofraları kuracak.

Yeni oluşturulan Tokat Belediyesi Mehteran Takımı'nın ramazan ayında konser vereceği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından oluşturulan Tokat Belediyesi Mehteran Takımı, ramazan ayında Tokatlılarla buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mehteran takımının yalnızca Tokat'a değil, çevre illere de hizmet vereceğini belirtti.

Yeni oluşumun Tokat'a hayırlı olması temennisinde bulunan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve manevi arınmanın ayıdır. Tokat Belediyesi olarak bu mübarek ayda hem gönüllere dokunmak hem de kadim kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Kuracağımız iftar sofralarıyla hemşehrilerimizi aynı masa etrafında buluştururken, her akşam düzenleyeceğimiz kültürel ve manevi etkinliklerle ramazanın ruhunu Tokat'ta hep birlikte yaşayacağız. Bu yıl kurduğumuz mehteran takımı da ramazan ayında Tokatlılarla buluşacak. Cumhuriyet Meydanı, Sulusokak ve tarihi mekanlarda halkımıza konser verecek. Çocuklarımızdan büyüklerimize kadar herkesin kendinden bir parça bulacağı bu programlarla Tokat'ımızda ramazan ayını sadece yaşamak değil, hissetmek istiyoruz. Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza ve Ramazan etkinliklerimize davet ediyorum."

Kaynak: AA

Tokat Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür, Güncel, Tokat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Ramazan Mehteran Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:55
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
09:39
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı 2 doktor gözaltına alındı
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
09:27
İstanbul’a 4. kar yağışı geliyor Tarih verildi
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
09:19
Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu Resmi açıklama geldi
Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:21:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Tokat'ta Ramazan Mehteran Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.