Son Dakika Haberleri: Tokat'ta Spor Seferberliği

Tokat'ta Spor Seferberliği

1 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, öncülüğünde başlatılan 'Spor Tokat' projesi kapsamında il ve ilçelerde 100 binin üzerinde öğrencinin en azından bir spor branşı ile tanışarak sağlıklı bir neslin yanı sıra ülke sporuna kazandırılacak sporcular yetiştirilmesi amaçlanıyor.

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Tokat Valisi Ozan Balcı, öncülüğünde başlatılan 'Spor Tokat' projesi kapsamında il ve ilçelerde 100 binin üzerinde öğrencinin en azından bir spor branşı ile tanışarak sağlıklı bir neslin yanı sıra ülke sporuna kazandırılacak sporcular yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Tokat Valiliği himayesinde merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitim göre öğrencileri kapsayan proje kapsamında kamu kurum kuruluşlarının elinde bulunan tüm spor tesisi ve insan kaynakları seferber edildi. İl Merkezinde Vali Ozan Balcı, ilçelerde Kaymakamların koordinatörlüğünde "Spor Tokat" projesi ile öğrenciler, çocuk ve gençlerin yetenek ve istekleri doğrultusunda en az bir spor branşıyla tanışmaları, spor kültürünün tabana yayılması, sporu bir yaşam felsefesi haline getirmeleri, her türlü kötü alışkanlıktan uzak durmaları, sağlıklı yaşamı ön plana çıkarmaları, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, obezite ve bağımlılığa karşı mücadeleye öncülük edilmesi amaçlanıyor. Spor Tokat projesi ile ayrıca eğiticiler vasıtasıyla yetenekli oldukları tespit edilen çocukların yetenekleri doğrultusunda Gençlik ve Spor kulüplerine yönlendirilerek profesyonelleşmeleri sağlanıp ülke sporuna kazandırması hedefleniyor. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

Merkez, Balcı, Tokat, Spor
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