Tokat\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yusuf A. (45) idaresindeki otomobil, Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında Harun K. (32) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, yolculardan Mahmut Güzel (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
