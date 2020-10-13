Son dakika haberi... Tokat'ta traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Dursun Örnek (35) idaresindeki 60 ZC 889 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Şehitler köprüsü yakınlarında, Bedrettin Genç'in kullandığı 60 HJ 814 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile babası Ahmet Örnek (64), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü Örnek, Tokat Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
- Kaynak: AA
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