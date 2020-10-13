Son dakika haberi... Tokat'ta traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü, babası yaralandı - Son Dakika

Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede

Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu

Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım