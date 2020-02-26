Tokat'ta "Türkiye'nin yeni dış politikası" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat'ta 'Türkiye'nin yeni dış politikası' paneli - Son Dakika

Tokat'ta "Türkiye'nin yeni dış politikası" paneli

7 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından "Türkiye'nin yeni dış politikası" paneli düzenlendi.

Tokat'ta

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından " Türkiye'nin yeni dış politikası" paneli düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki panelde konuşan Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, hedeflerinin uluslararası bir üniversite olmak olduğunu belirtti.

"Uluslararası öğretim üyesi sayısında doktoralı öğretim üyesi sayımızı altıdan dokuza çıkardık." ifadesinde bulunan Şahin, şöyle devam etti:

"Yakın bir zamanda 12-13 rakamlarını bulacağız. Nihai hedefimiz de 50 öğretim üyesi. Uluslararası öğrenci sayımız da 1500 civarında. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İngilizce dilinde eğitim verecek 2 program daha açacağız. Uluslararası ilişkiler ve işletme bölümlerini İngilizce açmak için YÖK'e teklif çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız."

Konuşmanın ardından, Doç. Dr. Muhittin Demiray'ın moderatörlüğünde eski Türkiye Cumhuriyeti Çad Büyükelçisi, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kavas, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Zeki Güvercin, İİBF Dr. Öğr. Üyesi Mayada Kamal Eldeen, İİBF Dr. Öğr. Üyesi Samiratou Dipama'nın panelist olarak katıldığı "Türkiye'nin Yeni Dış Politikası" konulu panel gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı
Koronavirüs öncesi 7 liraya satılan maskeler şimdi 120 lira Koronavirüs için tulum üreten tekstil firması siparişlere yetişemiyor Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 22:28:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tokat'ta "Türkiye'nin yeni dış politikası" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]