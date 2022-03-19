Tokat'taki Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34'e çıktı - Son Dakika
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Tokat'taki Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34'e çıktı

19.03.2022 15:24
Tokat'taki Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34'e çıktı

Tokat'ta bulunan Almus Baraj Gölü'nünde son dönemde yaşanan yağışların etkisiyle doluluk oranının yüzde 34'e ulaştığı bildirildi.

Tokat'ta bulunan Almus Baraj Gölü'nünde son dönemde yaşanan yağışların etkisiyle doluluk oranının yüzde 34'e ulaştığı bildirildi.

Almus Barajı İşletme Müdürü İbrahim Demir, yaptığı yazılı açıklamada, barajın devreye alındığı 1966 yılından bu yana aksatmadan sorumluluk sahalarında sulama ihtiyacını rahatlıkla karşıladıklarını belirtti.

Geçen yıl Türkiye genelinde yetersiz yağış ve kuraklıktan dolayı sulamada sıkıntı yaşandığını, Almus Barajı'na da beklenen ortalama suyun yarısının geldiğini anlatan Demir, buna rağmen Tokat'a sulama için planlamadaki suyun eksiksiz verildiğine işaret etti.

Almus Barajı ile sulamanın yanı sıra elektrik üretimi ve taşkın korumanın da amaçlandığına dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Almus Barajı bu vazifelerini yaparken DSİ'nin hazırladığı planlamaya göre sulama suyunu verir, elektrik üretimini yapar ve taşkın koruma vazifesini yerine getirir. Almus Barajı'ndan Tokat sulamasının ihtiyacı olan 180 milyon metreküp su, sulama programına göre mayıs-ekim ayları arasında bırakılır. 19 Mart itibarıyla Almus Barajı'nda 335 milyon metreküp su vardır. 150 milyon metreküp olan ölü hacim düşüldükten sonra kalan su 185 milyon metreküptür ve sulama ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. An itibarıyla Almus Barajı doluluk oranı yüzde 34, aktif hacim de yüzde 22'dir. Bu sene yağışlar gayet bereketli olmuş, hala da devam etmektedir. Haziran ayı sonuna kadar dağlarda eriyecek karların su olup akmasıyla en az 500-600 milyon metreküp su beklenmektedir. Tokat sulamasından su bekleyen çiftçilerimizin ihtiyacı olan su, garanti altındadır. Tüm köylü ve çiftçi hemşehrilerimize bol mahsullü bereketli bir yıl dileriz."

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İbrahim Demir, Tokat, Almus, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokat'taki Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokat'taki Almus Barajı'nda doluluk oranı yüzde 34'e çıktı - Son Dakika
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