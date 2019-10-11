Son Dakika Haberleri: Tokat turhal'da belediye 5 bin türk bayrağı dağıttı
Son Dakika Güncel Tokat turhal'da belediye 5 bin türk bayrağı dağıttı

Tokat turhal'da belediye 5 bin türk bayrağı dağıttı

42 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, ev ve iş yerlerine asılması için 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde belediye, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla, ev ve iş yerlerine asılması için 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKKYPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'in talimatıyla ilçede 5 bin Türk Bayrağı dağıtıldı. Belediye Başkanı Bekler bayrağı ilk olarak kendi evine astı.

İlçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek Türk bayrağı dağıtan Başkan Bekler, Mehmetçiğimiz şu an Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştiriyor. Terörle, teröristle mücadele ediyorlar. İnşallah Mehmetçiklerimiz Suriye'de terör koridorunu yok edip, barış koridorunu inşa edecekler. Suriye sınırımızı teröristten temizleyip, barış koridorunu açarak bölgeye barış ve huzuru getirecekler. Kalplerimiz, gönüllerimiz ve dualarımızın Mehmetçikle beraber olduğunun göstergesi olarak ben de bu harekat boyunca Mehmetçiğe destek olmak için evime bayrak asıyorum. Siz değerli Turhallı hemşehrilerimizden de milli birlik ve beraberliğimizin timsali olan bayrağımızı evlerinize asmanızı ve Mehmetçiğimize destek olmanızı önemle rica ediyorum dedi.

Tokat turhal'da belediye 5 bin türk bayrağı dağıttı

Barış Pınarı Harekatı, Turhal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
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