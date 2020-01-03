Tokat Valisi Balcı'dan okul ziyareti - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kitap dağıtım programına katılan Balcı, incelemelerde bulunarak laboratuvarları gezdi.



Balcı, kimyasal temizlik ürünleri yapan öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.



Öğretmenlerle de bir araya gelen Balcı, okulda z-kütüphane yapılacağını, kütüphaneye 500 kitap gönderileceğini söyledi.



Vali Balcı, "Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Kitap okumadan nitelikli bilgiye ve nitelikli kültüre ulaşamayız. Kitap okuyup da başarısız olan kimse yok. Elimizde imkanlar varken okumaya katkı sağlamalıyız. Kitap okuyan, müzik ve resimle ilgilenen öğrenciler daha etkin ve daha düzenliler." dedi.



Balcı, öğretmenlere ve öğrencilere başarılar diledi.