Tokat Valisi Balcı ve milletvekillerinden Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tokat Valisi Balcı ve milletvekillerinden Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaret - Son Dakika

Tokat Valisi Balcı ve milletvekillerinden Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaret

6 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı ve AK Parti Tokat milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı ziyaret etti.

Tokat Valisi Balcı ve milletvekillerinden Bakan Yardımcısı Alpaslan'a ziyaret, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı ve AK Parti Tokat milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı ziyaret etti.

Bir süre önce Tokat'ı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a, Vali Balcı ile AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ziyarette bulundu.

Ziyarette, Tokat'ta yapılması gereken çalışmalar hakkında planlama yapıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, ziyaretin ardından basına verdiği bilgide, "İlimize olan özel ilgi ve alakalarından dolayı Alpaslan'a ilimiz ve hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Tarih, kültür ve turizmin gelişmesine katkı sağlayacak projelerimizin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesinde bulundu.

AK Parti, Balcı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:54 Kaynak: AA
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