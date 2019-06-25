TOKAT YAYLADAKİ ÇAM AĞAÇLARININ OYULMASI TEPKİ ÇEKTİ

Tokat'ta, Topçam Yaylası'nda ormanlık alandaki bazı çam ağaçlarının pikniğe gelen kişilerce ateş yakmak amacıyla tahrip edildiği görüldü. Durum çevrecilerin tepkisini çekti.Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Topçam Yaylası'nın, ormanlık alanın içerisindeki çam ağaçları tahrip edildi. Yaylaya piknik yapmak için giden vatandaşların, ateş yakmak için kesici aletler ile oyduğu tahmin edilen ağaçların gövdesinin inceldiği görüldü.'BU ŞEKİLDE 100'LERCE AĞACA RASTLADIK'Tokat Extreme Off Road Kulübü (TOEX) Başkanı Serkan Özcan, ağaçlara zarar veren kişileri şiddetle kınadığını belirterek, Bu hafta sonu 14 araçlık bir kafile ile Tokat yaylalarını dolaşmaya çıktık. Doğa katliamı denilecek derecede bir insanlık ayıbı ile karşılaştık. Mesire alanlarındaki çamları bu şekilde oymuşlar. Sebebi de şu, çalı çırpı toplayıp da mangal yakmak yerine ağaçlardan çıra çıkarıp yakmak. Bu şekilde 100'lerce ağaca rastladık. Hem insanlığımızdan utandık hem de doğa sevgimizden utandık. İstedik ki birileri bunu görsün ve ders alsın. Ağaçlara yazık etmesin. Bazı ağaçlar böyle oyularak, eşilerek kopma ve kuruma derecesine gelmiş. Hatta kurmuş ağalar var dedi.TOEX Üyesi Turan Turgut ise Bunları genelikle yapanlar piknikçiler. Ağaçların kesilmesinin yegane sebebi ateş yakmak. Bunları çıracılar yapıyor diyorlar ama sadece onlar değil, piknikçiler de ocaklarını yakmak için bunu yapıyor. Ağaçlarının bazılarının kurumuş olduğunu ve bazılarının kurumaya yüz tuttuklarını gördük diye konuştu.