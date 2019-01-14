Tokatspor, 6 Futbolcuyu Kadrosuna Kattı
4 dakika önce
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.
İlk yarıda 10 mağlubiyet, 6 beraberlik 1 galibiyet alarak ligde 9 puanla sonuncu sırada bulunan Tokatspor, küme düşme hattından kurtulmak için devre arasında kadrosunu 6 futbolcu ile güçlendirdi.
Bordo-beyazlılar Bayrampaşa Belediyespor'dan Ahmet Arı, Anadolu Selçukspor'dan Vedat Saygı, Niğde Anadolu'dan Ömer Kandemir, Sancaktepe Belediyespor'dan Onur Alkan, Osmanlıspor'dan Ömer Alp Kulga ve Ankaragücü'nden Timur Kosovalı'yı kadrosuna kattı.
- Tokat
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:56 Kaynak: DHA
44 Yıllık Elazığ Atatürk Stadyumu Yıkılıyor
Efsane Futbolcu Hagi, Belhanda'yı Hedef Aldı: Kaç Golü Kaç Asisti Var
Ünlü Futbolcu Blaszczykowski, Eski Kulübünde Oynamak İçin Para Ödedi
Trabzonspor, Celta Vigo'ya Sattığı Okay Yokuşlu ile Davalık Oldu