Son Dakika Haberleri: Tokatspor - Darıca Gençlerbirliği: 4-0

Tokatspor - Darıca Gençlerbirliği: 4-0

58 dakika önce

STAT: GaziosmanpaşaHAKEMLER: Hasbi Dede (xxx), Sedat Yavanoğlu (xxx), Kenan Özcan (xxx)TOKATSPOR: Akın İsmail (xxx) - Ömer Kandemir (xx), Emrah (xxx) - Ömer Alp (xx), Anıl (xx), Muhammed (xx), Bilal (xx) (Dk. 75 Ahmet xx), Noyan (xxx), Erhan (xx) (Dk. 83 Vedat ), Recep (xxx) (Dk.

Tokatspor - Darıca Gençlerbirliği: 4-0, System.String[]


STAT: Gaziosmanpaşa

HAKEMLER: Hasbi Dede (xxx), Sedat Yavanoğlu (xxx), Kenan Özcan (xxx)

TOKATSPOR:  Akın İsmail (xxx) - Ömer Kandemir (xx), Emrah (xxx) - Ömer Alp (xx), Anıl (xx), Muhammed (xx), Bilal (xx) (Dk. 75 Ahmet xx), Noyan (xxx), Erhan (xx) (Dk. 83 Vedat ), Recep (xxx) (Dk. 63 Onur xx), Timur (xxx) 

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ahmet Önal (xx) - Muhammed Oğuzhan (xxx), Ahmet (xx), Ramazan (xx), Mustafa (xx), Emre Alan (xx), Salih (xxx), Muhammet Emin (xx), Veysel (xx), Oktay (xx) Halil (xx)

GOLLER: Dk. 36, Dk. 46 ve Dk. 60 (P) Timur, Dk. 48 Noyan (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Ömer Kandemir (Tokatspor) Salih, Ahmet (Darıca Gençlerbirliği)

36'ncı dakikada ceza sahası içerisinde gelişen Tokatspor atağında karambolü değerlendiren Timur Tokatspor'u öne geçirdi: 1-0. 

46'ncı dakikada Tokatspor'da Recep'in ceza sahası içerisine yaptığı ortayı değerlendiren Timur topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

48'inci dakikada Darıca Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde gelişen Tokatspor atağında Timur'un açtığı ortayı Noyan gole çevirdi ve takımı adına 3'üncü golü atan isim oldu: 3-0.

60'ıncı dakikada Tokatspor atağında ceza sahası içerisinde Timur rakibi Muhammed tarafından düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Timur'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-0 .

Maç Tokatspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

- Tokat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:07 Kaynak: DHA

Ömer Kandemir, Darıca Gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Araçlardan Akü Çalan Hırsızdan Pişkin Sözler: Çek Kardeşim Yakışıklı Olsun İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde

İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu Voleybolda VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:05:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tokatspor - Darıca Gençlerbirliği: 4-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]