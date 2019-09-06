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Toki: arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

46 dakika önce

TOKİ, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışına yönelik açıklama yaptı.

Toki: arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir, System.String[]
TOKİ, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, rekabet koşulları oluşmadığından arsanın satışının kamu yararına ertelendiği belirtildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yazılı yapılan açıklamada, "Ankara ili Çukurambar semtinde TOKİ mülkiyetinde yer alan 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışı, rekabet koşulları oluşmadığından kamu yararına ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Söz konusu arsayı Gazi Üniversitesi adına tapulu iken protokol karşılığı 2012 yılında devralmıştır. Bunun karşılığında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yanında Gazi Mahallesi'nde 34 bin metrekare arsa Gazi Üniversitesi'ne devredilmiştir. Yine TOKİ tarafından Gazi Üniversitesi'ne Eğitim ve Sanat Tasarım Fakültesi yapılmıştır. Yatırımın güncel bedeli 382 milyon liradır" denildi.


Çukurambar, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:37 Kaynak: DHA
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