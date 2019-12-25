TOKİ Başkanı Bulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TOKİ Başkanı Bulut, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

TOKİ Başkanı Bulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

TOKİ Başkanı Bulut, AA'nın

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Bulut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafına oy veren Bulut, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını tercih etti.

Bulut, "Beyaz yürüyüş" fotoğrafıyla ilgili "Ben bu fotoğrafa bakarken bir azmi görüyorum, bir ilme uzanmayı görüyorum. Büyükşehirlerde kar, fırtına olduğu zaman tatil bekleyen çocuklar yerine tüm zorluklara rağmen o ilmi aramak için yola çıkmış ve yolundan dönmeyen, o zorlukları aşmaya çalışan nesillerin yetiştiği bir fotoğraf olarak gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ Başkanı Bulut, spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ile Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Askerliğin çok önemli bir meslek olduğunu dile getiren Bulut, şunları kaydetti:

"Türk askerinin şefkati dünya ordularıyla hiçbir zaman karşılaştırılamaz, mümkün değil. Tarihte bu böyle olmuştur. Bugün Kore'de de Kıbrıs'ta da Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de de askerimizin şefkatle uzanan eli hep anlatılır. Türk askeri Orta Asya'dan beri ayak bastığı tüm coğrafyalarda elinde bir ikram, kalbinde sevgi, aklında da kardeşçe ve barış içinde yaşamak vardır."

Oylamada yer alan fotoğrafların her birinin kendi kategorisinde değerli olduğunu belirten Bulut, "Aynı fotoğraf karesi olarak birbirini tekrar etmese de mana olarak birbirini tekrar eden fotoğraflar vardı. Maalesef bu kareleri hep yakalıyoruz. Özellikle savaş veya bitmeyen özgürlük mücadelesinden kaynaklanan fotoğraflar vardı. Bu kareler her yıl yakalanabiliyor ama keşke bu fotoğraflar yakalanmasa bunların yerine dünyayı yaşanabilir kılan fotoğraflar olsa." ifadelerini kullandı.

AA'nın, doğru haberciliğin en önemli kaynağı olduğunu vurgulayan Bulut, 100'üncü yılı dolayısıyla kurumu tebrik etti.

Hüseyin Yıldız, Behçet Alkan, Ömer Bulut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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