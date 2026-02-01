144 Bin 258 Sosyal Konutun Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

144 Bin 258 Sosyal Konutun Sahipleri Belirlendi

144 Bin 258 Sosyal Konutun Sahipleri Belirlendi
01.02.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 41 ilde gerçekleştirilen kura çekimlerinde 144 bin 258 vatandaşın sosyal konut sahibi olduğunu açıkladı. 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 29 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında kuralar çekildi. 2-8 Şubat haftasında ise 10 ilde 36 bin 458 sosyal konut için daha kura çekimi yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik" dedi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği 'Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 5 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, 31 Ocak itibarıyla 10 bin 385 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bugüne kadar 41 ilde kuralar çekildi

29 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın'da kuralar çekildi. Böylece 41 ilde toplam 144 bin 258 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenmiş oldu.

"41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik"

Sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaşan Bakan Kurum, "11 ilimizde 455 bin yuva tamam, şimdi Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konut için çalışıyoruz. 'Ev Sahibi Türkiye' diyerek 41 ilde kuralarımızı çektik, 144 bin 258 anahtarın sahibi vatandaşımızı belirledik. Yeni haftada 10 ilimiz için kura heyecanımız başlıyor" açıklamalarında bulundu.

Depremin 3. yılında Osmaniye'de anma ve kura töreni

Osmaniye'nin kura çekimi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 'Türkiye'min Gücüne Bak' temalı anma töreninde yapılacak. Törende deprem şehitleri Kur'an tilaveti ve dualarla anılacak.

10 ilde 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek

2-8 Şubat haftası takvimine göre; 2 Şubat Pazartesi Elazığ'da 3 bin 825, 3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562, Zonguldak'ta bin 872, 4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de bin 633, Düzce'de 2 bin 470, 5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, 6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990, 7 Şubat Cumartesi Yalova'da bin 805, Kırıkkale'de bin 736 konut için kura çekimi yapılacak. Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sosyal Konut, Murat Kurum, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 144 Bin 258 Sosyal Konutun Sahipleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

18:22
Türk tır sürücüsü Kanada’da kahraman ilan edildi
Türk tır sürücüsü Kanada'da kahraman ilan edildi
18:21
İstanbullular dikkat Hem meteoroloji hem valilik uyardı
İstanbullular dikkat! Hem meteoroloji hem valilik uyardı
18:13
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam
Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam
17:42
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
17:27
Atalanta’dan Lookman açıklaması: Anlaştık
Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 18:52:35. #7.11#
SON DAKİKA: 144 Bin 258 Sosyal Konutun Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.