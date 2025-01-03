Toki'nin taksit tutarları değişti - Son Dakika
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Emlak

Toki'nin taksit tutarları değişti

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Toplu Konut İdaresi'nden konut, arsa alanların yapacakları taksit ödemeleri memur maaş zamlarına göre belirleniyordu. Bu yıl Ocak-Temmuz arasında ödenecek tutarlar merak edilmeye başlandı.

03.01.2025 14:08
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Türkiye'de milyonlarca konut inşa ederek ailelere yuva üreten Toplu Konut İdaresi'nden alınan ev ve arsalar için yeni taksit zammı belirlenecek.

Bu yılın ilk 6 ayı için memurlara yüzde 11.55 oranında maaş zammı yapılacak.

TOKİ TAKSİTLERİ NE OLACAK?

TOKİ taksitlerini belirlerken memur maaş artış oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE'yi baz alıyor ve en düşüğü hangisi çıkarsa o oran üzerinden taksitlere artış gerçekleştiriyor.

SON TAKSİTLERE NE KADAR ZAM GELMİŞTİ?

Son taksitlere yeni projelerin, geri ödemelerine esas borç bakiyeleri ve taksit bedelleri yüzde 24.73, Türkiye Emlak Bankası'ndan TOKİ'ye intikal eden projelerde yüzde 19.49, idarece satılan arsalar için taksit ödemeleri de yüzde 19.49 zam görmüştü. Yeni yapılacak zamları TOKİ en kısa zamanda açıklayacak.

Toki\'nin taksit tutarları değişti

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Finans, Emlak, Memur, Yaşam, Toki, Zam, Son Dakika

Son Dakika Emlak Toki'nin taksit tutarları değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Adam eve:
    8 yıl önce TOKİ'den 10 yıl geri ödemeli ev aldım 160 bine 16 bin peşin yatırdım geri kalan borç 144 bin kaldı, 8 yıldır ödüyorum borcum hala 144 bin nasıl oluyor anlamış değilim bu borç nasıl kapanacak son taksidi 144 bin olarakmi alacaklar 14 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    oldu mu sevda TOKİ taksidi gibi olacak sürekli katlanıp büyüyecek hiç bitmeyecek 11 0 Yanıtla
  • Kamil Tyl:
    Vallahi akıl işi değil TOKİ'den ev almak,git bankaya borclan daha iyi Allah için...yazıktır günahtır ,ben senede toplam 40 bin oduyorum ,sagolsun Toki Baba 200bin koyuyor Bitmez bu borç böyle... Faiz haramdır diyorsunuz , vatandaşa Oki haram sizin bizden aldığınız haram degilmi ,vatantasa haram devlete helal belliki...allahunuzdan bulursunuz inşallah..... 3 0 Yanıtla
  • sami koc:
    Değişken faizle kredi alırken düşünmediniz mi? 1 0 Yanıtla
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