Tokyo Borsası Başkanı 1 Ekim'de yaşanan sorun nedeniyle istifa etti

Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara, 1 Ekim'de piyasaların bir gün kapanmasına neden olan bir sorunun sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa etti.

Tokyo Borsası'nın sahibi Japan Exchange Group'tan yapılan yazılı açıklamada, Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara'nın 1 Ekim'de meydana gelen 'arrowhead cash equity' alım satım sistemindeki başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiği ve görevinden istifasını istediği duyuruldu.

Öte yandan, Japan Exchange Group CEO'su Akira Kiyota'nın Tokyo Borsası'nın yeni başkanı olacağını bildirdi.