Tokyo Borsası Başkanı 1 Ekim'de yaşanan sorun nedeniyle istifa etti
30.11.2020 17:36
Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara, 1 Ekim'de piyasaların bir gün kapanmasına neden olan bir sorunun sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa etti.
Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara, 1 Ekim'de piyasaların bir gün kapanmasına neden olan bir sorunun sorumluluğunu üstlenerek görevinden istifa etti.
Tokyo Borsası'nın sahibi Japan Exchange Group'tan yapılan yazılı açıklamada, Tokyo Borsası Başkanı Koichiro Miyahara'nın 1 Ekim'de meydana gelen 'arrowhead cash equity' alım satım sistemindeki başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiği ve görevinden istifasını istediği duyuruldu.
Öte yandan, Japan Exchange Group CEO'su Akira Kiyota'nın Tokyo Borsası'nın yeni başkanı olacağını bildirdi.
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