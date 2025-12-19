Tokyo\'da sauna yangınında genç çift hayatını kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan bir saunada çıkan yangında mahsur kalan bir çift hayatını kaybetti. Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Minato semtinde bulunan Akasaka bölgesindeki bir özel saunada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Olay pazartesi günü öğlen saatlerinde "Sauna Tiger" isimli işletmede yaşanan olayda, saunaya gelen 37 yaşındaki Yoko Matsuda ve 36 yaşındaki Masanari Matsuda içerideyken yangın çıktı. Saat 12.25 sıralarında binanın yangın alarmının devreye girmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen yangın çok geçmeden kontrol altına alınırken, Matsuda çifti sauna içinde bilinçleri kapalı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHMAL ŞÜPHESİ İLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerde sauna içinde bulunan acil durum butonunun yangın sırasında aktif olmadığı ve giriş kapısının kolunun hem içeriden hem de dışarıdan kopmuş olduğu belirlendi. Binadaki yangın alarmı devreye girene dek çiftin içeride mahsur kaldığını değerlendiren polis, ihmal şüphesiyle detaylı soruşturma başlattı. Kazanın ardından geçici olarak faaliyetlerini askıya alan "Sauna Tiger" adlı işletme ise kamuoyundan özür dileyerek, "Polis ve itfaiye ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. Biz de yetkililerle tam işbirliği içindeyiz" açıklamasında bulundu.