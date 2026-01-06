Tokyo\'da Venezuela Protestosu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenleyerek ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırması protesto edildi.

ABD'nin Venezule'ya saldırı düzenlenmesi ve ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasına yönelik protestolara bir yenisi eklendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplanan aralarında Venezuela vatandaşlarının da bulunduğu bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırısını protesto etti. Güvenlik kısıtlamaları nedeniyle ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne yaklaşık 200 metre uzaklıkta gerçekleştirilen protestoda göstericiler, ellerinde "Venezuela'da savaşa hayır", "Japonya statükonun güç kullanarak değiştirilmesine tolerans göstermeyecek" ve "Venezuela hiçbir zaman ABD'nin olmayacak" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, ayrıca "Venezuela'dan elinizi çekin" sloganları ile Venezuela'nın bağımsızlığının ihlal edilmesine tepki gösterdi.

"Suç olduğunu düşünüyoruz"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yasadışı müdahalesine tepki göstermek için protesto gösterisine katıldığını söyleyen Kazuno Yamamoto, "Bunun uluslararası hukuka aykırı ciddi bir suç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin operasyonunu "kabul edilemez" olarak niteleyen Yamamoto, bu eylemin diğer ülkelere yönelik benzer yasadışı müdahalelere zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

"Petrol ve altın için geldiler"

Venezuela vatandaşı olan Edvardo Sanchez ise, ülkesindeki birçok insanın önceki yönetimler nedeniyle zorluk çektiğini belirterek, "Ancak bundan daha önemli olan şey insanların kendi ülkelerinin geleceğine karar verme hakkı" ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın özgür olmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yönetiminde hak iddia ettiğine dikkat çeken Sanchez, "Onlar petrol için, altın için, ülkeyi kontrol etmek için geldi. Bu sadece emperyalizm ve sömürgecilik döngüsünün bir parçası. İnsanlık olarak buna hayır demeliyiz" dedi.

"Uluslararası hukukun ihlali"

Göstericilerden Takamori Hirayama, ABD'nin Venezuela'yı işgal hamlesini kınamak için söz konusu gösteriye katıldıklarını belirerek, "Bu uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı. Hirayama, bu ihlale sessiz kalınması halinde bunun sadece Venezuela değil, tüm dünya için olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti. - TOKYO