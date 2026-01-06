Tokyo'da Venezuela Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tokyo'da Venezuela Protestosu

Tokyo\'da Venezuela Protestosu
06.01.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokyo'da ABD'nin Venezuela'ya saldırısını protesto eden grup, Maduro'nun özgürlüğünü savundu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenleyerek ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırması protesto edildi.

ABD'nin Venezule'ya saldırı düzenlenmesi ve ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasına yönelik protestolara bir yenisi eklendi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da toplanan aralarında Venezuela vatandaşlarının da bulunduğu bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik saldırısını protesto etti. Güvenlik kısıtlamaları nedeniyle ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne yaklaşık 200 metre uzaklıkta gerçekleştirilen protestoda göstericiler, ellerinde "Venezuela'da savaşa hayır", "Japonya statükonun güç kullanarak değiştirilmesine tolerans göstermeyecek" ve "Venezuela hiçbir zaman ABD'nin olmayacak" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, ayrıca "Venezuela'dan elinizi çekin" sloganları ile Venezuela'nın bağımsızlığının ihlal edilmesine tepki gösterdi.

"Suç olduğunu düşünüyoruz"

ABD'nin Venezuela'ya yönelik yasadışı müdahalesine tepki göstermek için protesto gösterisine katıldığını söyleyen Kazuno Yamamoto, "Bunun uluslararası hukuka aykırı ciddi bir suç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'nin operasyonunu "kabul edilemez" olarak niteleyen Yamamoto, bu eylemin diğer ülkelere yönelik benzer yasadışı müdahalelere zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti.

"Petrol ve altın için geldiler"

Venezuela vatandaşı olan Edvardo Sanchez ise, ülkesindeki birçok insanın önceki yönetimler nedeniyle zorluk çektiğini belirterek, "Ancak bundan daha önemli olan şey insanların kendi ülkelerinin geleceğine karar verme hakkı" ifadelerini kullandı.

Venezuela'nın özgür olmasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yönetiminde hak iddia ettiğine dikkat çeken Sanchez, "Onlar petrol için, altın için, ülkeyi kontrol etmek için geldi. Bu sadece emperyalizm ve sömürgecilik döngüsünün bir parçası. İnsanlık olarak buna hayır demeliyiz" dedi.

"Uluslararası hukukun ihlali"

Göstericilerden Takamori Hirayama, ABD'nin Venezuela'yı işgal hamlesini kınamak için söz konusu gösteriye katıldıklarını belirerek, "Bu uluslararası hukukun açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı. Hirayama, bu ihlale sessiz kalınması halinde bunun sadece Venezuela değil, tüm dünya için olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti. - TOKYO

Kaynak: İHA

Venezuela, Güvenlik, Tokyo, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tokyo'da Venezuela Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela’da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Kaçak avcıya dev ceza Kaçak avcıya dev ceza
Rodriguez’den ilk kararname: ABD’ye destek verenler tutuklanacak Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak
İran’daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor Ölü sayısı 29’a yükseldi İran'daki gösterilerde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 29'a yükseldi
Feci kazada bilanço ağır 1’i çocuk 3 yaralı Feci kazada bilanço ağır! 1'i çocuk 3 yaralı
Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı Uyuşturucu soruşturmasında Ceyda Ersoy gözaltına alındı

20:58
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı
20:48
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
19:52
Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, aylar sonra ilk kez ayakta görüntülendi
19:35
Canlı anlatım: Maç golle başladı
Canlı anlatım: Maç golle başladı
19:16
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler
18:58
Bakan Güler’den, Suriye’de anlaşmaya yanaşmayan SDG’ye bir uyarı daha
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 21:38:58. #7.11#
SON DAKİKA: Tokyo'da Venezuela Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.