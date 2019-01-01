Son Dakika Haberleri: Tokyo'da Yeni Yılda Araç Kalabalığın Arasına Daldı: 8 Yaralı

Tokyo'da Yeni Yılda Araç Kalabalığın Arasına Daldı: 8 Yaralı

19 dakika önce

Tokyo'da yeni yılın ilk dakikalarında bir aracın trafiğe kapalı alanda kalabalığın arasına dalması sonucu 8 kişi yaralandı.

Tokyo'da Yeni Yılda Araç Kalabalığın Arasına Daldı: 8 Yaralı, System.String[]
Tokyo'da yeni yılın ilk dakikalarında bir aracın trafiğe kapalı alanda kalabalığın arasına dalması sonucu 8 kişi yaralandı. Olayla ilgili terör bağlantısı araştırılıyor.

Tokyo'da yeni yılın ilk dakikalarında aracıyla trafiğe kapalı alana giren bir şüpheli, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Popüler bir alışveriş ve eğlence bölgesi olan Harajuku'daki Takashita Caddesi'nde eğlenen kalabalığın üzerine aracını süren Kazuhiro Kusakabe, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin gözaltına alındığı sırada terör eylemi gerçekleştirdiğini söylediği iddia edilirken, daha sonra cinayete teşebbüs suçunu kabul ettiği öğrenildi. Olayda yaralanan 8 kişiden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili terör bağlantısı araştırılıyor. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:59 Kaynak: İHA

Tokyo, 3. Sayfa
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