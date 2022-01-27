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Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir çiftlikte kuş gribi vakası - Son Dakika

Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir çiftlikte kuş gribi vakası

27.01.2022 08:02
Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir çiftlikte kuş gribi vakası

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde bir çiftlikte kuş gribi vakasına rastlandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusundaki Çiba eyaletinde bir çiftlikte kuş gribi vakasına rastlandı.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Çiba'nın Sosa ilçesindeki tavuk çiftliğinde bir ördek türünün ölümü sonrası, yapılan testlerde birçok ördekte yüksek seviyede bulaşıcı kuş gribi belirlendi.

Yavru ördek ile çiftlik üretimi gıda ürünlerinin, çevre ilçelere sevkiyatları iki haftalığına durduruldu.

Eyalet Valiliği, hastalığın tespitinin ardından 1000'e yakın tavuğun itlaf edildiğini bildirdi.

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Kuş Gribi, Japonya, Tokyo, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir çiftlikte kuş gribi vakası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tokyo'nun kuzeydoğusunda bir çiftlikte kuş gribi vakası - Son Dakika
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