Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü milli yelkencimiz Alican Kaynar, altın madalya için yarışacak

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Alican Kaynar, Finn sınıfındaki dokuzuncu yarışını 54.63'lük derecesiyle 10. sırada tamamlarken, onuncu yarış sonunda ise 48:45'le 10. basamakta yer buldu.
Alican, madalya turu için ilk 10'daki yerini korudu.
10. yarışlık eleme sürecini 8. olarak tamamlayan Alican, finalde yarışmaya hak kazandı. Olimpiyat kariyerinde ilk kez madalya turunda yarışacak Alican Kaynar, 71 puanla 19 sporcu arasında 8. oldu.
Alican'ın madalya turu mücadelesi 3 Ağustos Salı günü 08.33'te başlayacak.
(Sporx)
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