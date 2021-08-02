Kyodo ajansının, yerel polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sosyal medyaya yüklenen videoda, kadın koşucu Tsimanouskaya'nın, takım koçlarını eleştirdiği görüldü. Tsimanouskaya, ülkesine geri gönderilmek istendi.
Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçağa binmeyi reddeden Tsimanouskaya, yerel emniyet güçlerinden koruma statüsü talebinde bulundu.
Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, 24 yaşındaki Tsimanouskaya'nın "ilgili kuruluşlarla iş birliği halinde güvende olduğunu" açıkladı.
Son Dakika › Spor › Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı - Son Dakika Spor