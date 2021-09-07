Tokyo Sonatı Filmi - Son Dakika

Klasik, mutlu görünen Japon ailesi Sasakiler, babanın işinden çıkarılması sonunda parçalanıyor. Ailesine karşı utanç içinde olan baba her sabah işe gider gibi giyinip evden çıkıyor.
Malesef bu utanç babanın çocukların üstünde aşırı tepkiler vermesine yol açıyor. Piyano çalmak isteyen küçük oğlan ve Amerikan askerisine katılmak isteyen büyük oğlanın dilekleri bardağı taşırıyor. Çocuklar babalarının sözünü dinlememeye başlıyor, ve hatta küçük oğlan okulu bile ekip piyano derslerine gidiyor.
Kurosawa klasik, dertsiz, tasasız, rutin yaşam felsefesine sahip Japon ailelerine bu filmle güzel bir eleştiri getiriyor.
Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa
Senaryo: Kiyoshi Kurosawa
Oyuncular: Teruyuki Kagawa, Kyôko Koizumi, Yû Koyanagi, Kai Inowaki, Haruka Igawa, Kanji Tsuda, Kazuya Kojima, Kôji Yakusho , Faisal Ahmed, Denden, Jason Gray, Hajime Inoue, Masayuki Ito, Kenji Kawahara, Toshiyuki Kitami, Kazuki Namioka , Ayako Sugiyama, Yûya Takagawa, Tao Tsuchiya
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Tôkyô Sonata
Yapımcı Firma: Django Film
Yapım Yılı: 2008
Yapım Ülkesi: Japonya, Hong Kong, Hollanda
Orijinal Dili: Japonca
Filmin Süresi: 120 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 05.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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