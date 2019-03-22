Son Dakika Haberleri: Tolunay Ormanların Yanlış Kullanımından Dolayı Medeniyetler Battı

Tolunay Ormanların Yanlış Kullanımından Dolayı Medeniyetler Battı

1 saat önce

Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay Ormanların tahrip edilmesinden dolayı batan medeniyetler olduğunun altını çizdi.

Tolunay Ormanların Yanlış Kullanımından Dolayı Medeniyetler Battı, System.String[]
Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay Ormanların tahrip edilmesinden dolayı batan medeniyetler olduğunun altını çizdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Haftası kapsamında gerçekleştireceği "Dünya Orman, Su ve Meteoroloji Günleri"nin ilkinde "Orman Ekosistemlerini Anlamak, Sevmek, Öğrenmek ve Öğretmek" konusunu ele aldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe; Orman fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Necmi Aksoy ve Doç. Dr. Engin Eroğlu, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Orman Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, sürdürülebilir bir yaşam için orman ekosisteminin önemine vurgu yaptı. Ormanların tahrip edilmesinden dolayı batan medeniyetler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tolunay, toplumların yerleşik hayata geçtikleri günden itibaren tarım alanları açmak için sürekli ormanların tahrip edildiğini, bunun sonucunda da orman eko sisteminin zarara uğradığını söyledi. Tarihin en eski yazılı destanı olan ve ölümsüzlüğü arayan Gılgamış Destanı'nda da ormanların ve ağaçların öneminin anlatıldığını katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Doğanay Tolunay, rivayete göre Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki Belgrat Ormanları için söylediği "Ormandan dal kesenin kolunu, ağaç kesenin başını keserim" sözünü hatırlatarak ormanların ne denli önemli olduğunu vurguladı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:31 Kaynak: İHA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Tolunay Kafkas, Güncel
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