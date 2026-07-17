Tom holland’dan frikik önlemi: Eşi Zendaya’yı son anda kurtardı!

Geçtiğimiz ay gizlice evlendiklerini hayranlarına resmen duyuran ünlü çift Tom Holland (30) ve Zendaya (29), New York'taki otellerinden çıkarken objektiflere takıldı. El ele yürüyen çiftten Zendaya, şıklığıyla büyüledi ancak giydiği derin göğüs dekolteli ve iddialı yırtmaçlı siyah elbise sert esen rüzgarın etkisiyle aniden yukarı doğru sıyrıldı.

EŞİNİN DİKKATİ SAYESİNDE DURUMU TOPARLADI

Durumu anında fark eden Tom Holland, hızlı bir refleksle eşini hemen uyardı. Eliyle işaret ederek Zendaya’yı yönlendiren yakışıklı aktör, kameralar karşısında zor bir an yaşanmasını engelledi. Eşinin eteğini tutarak yaşanan frikiği toparlamasının ardından Holland, Zendaya'ya korumacı bir tavırla eşlik ederek bekleyen araca kadar birlikte yürüdü. Çiftin bu anları sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

CHRISTOPHER NOLAN'IN 'THE ODYSSEY' FİLMİYLE VİZYONDALAR

Tanıtım turları kapsamında New York'ta bulunan dünyaca ünlü çift, Christopher Nolan’ın merakla beklenen ve sinema eleştirmenlerinden tam not alan The Odyssey filminde başrolleri paylaşıyor [2026 film]. Homer'ın ünlü Antik Yunan destanından uyarlanan filmde Tom Holland 'Telemakhos' karakterine hayat verirken; Zendaya ise 'Tanrıça Athena' rolüyle sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

Zendaya, katıldığı The Tonight Show Starring Jimmy Fallon programında kadroya dahil oluş sürecini anlatırken, evde Christopher Nolan’ın senaryosunu görünce dayanamayıp gizlice okuduğunu itiraf etti. Güzel oyuncu, "Tom eve gelip 'Senaryoyu bir kez daha oku ama bu sefer Athena'yı düşünerek oku' dediğinde heyecandan çılgına döndüm" ifadelerini kullandı.

SİNEMASEVERLERE ÇİFTE MÜJDE: YENİ SPIDER-MAN DE YOLDA!

Londra galasında eşinin oyunculuk yeteneğinden övgüyle bahseden Tom Holland, "Zendaya karakter yaratırken çok cesur kararlar alıyor, onu izlemek büyük bir keyif" diyerek eşine olan hayranlığını dile getirdi.

Sinema dünyasını kasıp kavuran ikili, The Odyssey filminin hemen ardından Marvel sinematik evrenine geri dönüyor. Çiftin başrollerini paylaştığı ve merakla beklenen Spider-Man: Brand New Day filmi de çok yakında vizyona girmeye hazırlanıyor.