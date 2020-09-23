Tomarza'da 850 saman balyası yandı - Son Dakika

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde çıkan yangında 850 saman balyası yandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde boş alanda bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenden yanmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangında Halil T'ye ait olduğu belirlenen 850 adet saman balyası kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:51 - Kaynak: AA
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