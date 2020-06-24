Tomarza'da atık su boruları değiştiriliyor - Son Dakika

Tomarza'da atık su boruları değiştiriliyor

Tomarza ilçesinde atık su boruları yenileriyle değiştiriliyor.

Tomarza ilçesinde atık su boruları yenileriyle değiştiriliyor.

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Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yaptığı açıklamada, Kurtuluş Mahallesi'ndeki atık su ve yağmur sularını taşıyan boruların kapasitesinin yetersiz olduğu için zaman zaman çevreye akan suların mahalleyi olumsuz etkilediğini anımsattı.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bölgede çalışmaları ertelediklerini ancak normalleşmeyle çalışmaları yeniden başlattıklarını belirtti.

İlçenin sorunları ve eksikleriyle meşgul olduklarını anlatan Şahin, çalışmalarda kendilerine destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ'ye teşekkür etti.

Davut Şahin, Tomarza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:29 Kaynak: AA

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