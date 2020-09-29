Tomarza'da pasaport işlemleri de İlçe Nüfus Müdürlüğünde yapılıyor - Son Dakika

AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin, sürücü belgesi işlemlerinin ardından pasaport işlemlerinin de Tomarza Nüfus Müdürlüğünde yapılmaya başlandığını bildirdi.

Şahin, AA muhabirine, ilçe halkının pasaport ve sürücü belgesi işlemleri için il merkezine veya başka ilçelere gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

Şahin, "Sürücü belgesi almak veya pasaport çıkarmak için Tomarzalı kardeşlerimiz Kayseri İl merkezine veya başka ilçelere gitmekteydi. Konuyu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Sayın Şaban Çopuroğlu ve AK Parti Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karayel'e ilettim. Birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde 29 Haziran'dan itibaren Tomarza Nüfus Müdürlüğünden sürücü belgesi çıkarılmaya başlanmıştı. Şimdi pasaport işlemleri de Nüfus Müdürlüğünde yapılmaya başlandı. Sayın Çopuroğlu'na ve Sayın Karayel'e teşekkür ediyorum." dedi.