Tomarzalı Esnaf: Geçen Sene 40 Liraya Sattığımızı Ürün Şu An 150 Lira - Son Dakika
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Tomarzalı Esnaf: Geçen Sene 40 Liraya Sattığımızı Ürün Şu An 150 Lira

17.07.2022 18:43

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri’nin Tomarza ilçesinde esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, “Geçen sene 40 liraya sattığımızı ürün şu an 150 lira. ‘Enflasyon yüzde 70’ diyorlar. Ne yüzde 70’i, yüzde 300-400 artan ürünler var, yüzde 600 oranında artanlar var. Bir haftada bile 15-20 lira zam gelen ürünler var” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin Tomarza ilçesinde esnafın ve vatandaşın sorunlarını dinledi. Bir esnaf, "Geçen sene 40 liraya sattığımızı ürün şu an 150 lira. 'Enflasyon yüzde 70' diyorlar. Ne yüzde 70'i, yüzde 300-400 artan ürünler var, yüzde 600 oranında artanlar var. Bir haftada bile 15-20 lira zam gelen ürünler var" dedi.

Ataş'a yaşadıkları sorunları anlatan bir esnaf, daha önce AKP'ye oy verdiğini belirterek, "Işıklarımızı dahi açamıyoruz, bu zamlar daha ne kadar sürecek" diye konuştu. "Hayat durdu. İnsanların alım gücü yok" diyen başka bir esnaf ise şunları söyledi:

"NE YÜZDE 70'İ, YÜZDE 600 ARTAN ÜRÜNLER VAR"

"Geçen sene 40 liraya sattığımızı ürün şu an 150 lira. 'Enflasyon yüzde 70' diyorlar. Ne yüzde 70'i, yüzde 300-400 artan ürünler var, yüzde 600 oranında artanlar var. Bir haftada bile 15-20 lira zam gelen ürünler var."

Dursun Ataş da ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada, "Saraylarda sefa sürenlerin umurunda değil ama vatandaş ekonomik olarak zor durumda. Vatandaşlar, her gün gelen zamlardan, düşen alım gücünden, enflasyondan bıkmış durumda. AKP'nin neden olduğu bu ekonomik krizden kurtulmak için seçimi bekleyen vatandaşlar, 'Yeter artık, bizi kurtarın' diyorlar. Vatandaş, kendilerini çaresiz bırakan, yoksullaştıran AKP'den hesap sormak için seçimi bekliyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

Dursun Ataş, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tomarzalı Esnaf: Geçen Sene 40 Liraya Sattığımızı Ürün Şu An 150 Lira - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tomarzalı Esnaf: Geçen Sene 40 Liraya Sattığımızı Ürün Şu An 150 Lira - Son Dakika
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