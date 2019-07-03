Tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan sürücü yaralandı
1 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde tomruk yüklü kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Tavşanlı Kütahya karayolu 15. kilometresi Şahmelek mevkisinde 34 RK 6622 plakalı hafif ticari araç, Kütahya istikametine giderken 45 AAL 262 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan Emre Akın yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü Emre Akın, 112 Acil Sevis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli
Devlet Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA
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